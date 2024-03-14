Kız arkadaşını öldürüp canına kıydı

Aydın'da 19 yaşındaki İbrahim Olece,, kız arkadaşı Ömür Aslan'ı çalıştığı dükkanda tabancayla öldürdü. Olece, daha sonra aynı silahla canına kıydı. SABAH, Olece'nin silahlı fotoğraflarına ulaştı. Katilin 19 yaşında olmasına karşın tam bir silah tutkunu olduğu ortaya çıktı. Olece'nin sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğraflar kan dondurdu.Olay, Nazilli ilçesinde yaşandı. 19 yaşındaki İbrahim Olece, Uzun Çarşı'daki çalıştığı dükkana gidip, 17 yaşındaki kız arkadaşı Ömür Aslan ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan İbrahim Olece, yanındaki silahla önce kız arkadaşı Ömür Aslan'a ateş etti. Talihsiz genç kız kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olece, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek hayatına son verdi. Silah sesini duyan çarşı esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.