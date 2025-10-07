Konya’da ‘yan baktın’ kurşunu can aldı: 5 yaşında hayattan koparıldı! O acı anların görüntüleri ortaya çıktı

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Durumu ağır olan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.