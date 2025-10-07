5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29 Konya'da yan bakma iddiasıyla çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası 5 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan ticari taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si yanlarında bulunan tabancayla Nedim K. ile Ali T.'ye ateş etti. Olayda, Nedim K. ve Ali T. ile bu sırada olay yerinde bulunan ve mermi isabet eden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Durumu ağır olan Yıldırım Kaçın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin ticari taksi ile geldiği, daha sonra sokakta dolaşırken çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı, açılan ateşte ise 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın vurularak yere düştüğü çevredeki vatandaşların düşen çocuğa yardım ettikleri görülüyor.

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.