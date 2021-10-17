Korku filmlerinden bir sahne değil gerçek görüntü! Dev toz bulutu kısa sürede hortuma dönüştü

Her şey bir anda oldu ve dev bir toz bulutu hortum şeklinde bize doğru gelmeye başladı. Bir an için panikledik. Ancak hortum kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi" diye konuştu.

Bitlis'te korkutan hortum kamerada!