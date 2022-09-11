Koronavirüsten ölen doktorun eşinden duygulandıran mektup var

BABAMIN MEZARINI EVE GETİRELİM

İkizlerine hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Gülten Oğuz, "Eşim vefat ettiğinde Ertuğrul ve Buse 2.5 yaşındaydı. Ama babalarını hatırlıyorlar. Ara ara babalarını soruyorlar. Bana, 'Anne babam öldü mü? Neden öldü?' diyorlar. Ben de hastalıktan dolayı vefat ettiğini söylüyorum.