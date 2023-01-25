Kreşte küçük kızı darp etmişlerdi: 2 öğretmen hakim karşısında

"MAĞDUR ÇOCUĞUN UYKU PROBLEMİ VARDI"

Sanık Yasemin C. Savunmasında, "Zeytinburnu'nda bulunan bir kreşte öğretmen olarak çalışıyordum. Ben daha çok çocukların akademik ve eğitim yönü ile ilgileniyordum. Bakım işleriyle Elif öğretmen ilgileniyordu. Mağdur çocuğun uyku problemi vardı. Uyuyamıyordu. Annesinin bundan bilgisi vardı. Hatta annesi okulun psikoloğuyla görüşmüştü. Ben mağdur çocuğa kötü davranmadım, tartaklamadım. Ben bu olaydan sonra istifa ettim ancak suçlu olduğum için değil, sosyal medyada paylaşıldığı için bundan rahatsız oldum. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



"AĞLADIĞIM İÇİN GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYİ BIRAKTIM"

Müşteki S.A. beyanında, "Ö.D.A.'yı Zeytinburnu'nda bulunan bir kreşe yazdırdık. Ocak 2022'de kreşe gitmeye başladı. 1 - 2 ay sonra vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar ve morluklar devam edince ben kreşe bizzat gittim. Konuya ilişkin çocuğun bakımına yönelik video kaydını izlemek istedim. Ben görüntüleri yarıya kadar izlediğimde sanıklardan Yasemin C.'nin kızıma kötü davrandığını görünce dayanamadım, ağladığımdan görüntüleri izlemeyi bıraktım. Huzurdaki sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Tanık Ş.S. beyanında, "Ben mağdur çocuğun olayı yaşadığı okulda farklı bir zamanda iki ay kadar çalıştım. Mağdur çocuk olaydan sonra benim şu an çalıştığım kreşe başladı. Uykuya geçeceği sırada çocuk, "Bana kızacak mısın? Beni dövecek misin? " diyordu. Bunun sebebini annesine sorduktan sonra öğrendim. Mağdur çocuk sanıklardan somut olarak bahsetmiyordu ancak sürekli kafasını eğiyordu. Kendisine sürekli vurulacakmış gibi çekimser davranıyordu. Ben daha önce o okulda çalıştığım için böyle olaylar olduğunu biliyordum" dedi. Hakim, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö.D.A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. "Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö. D. A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. Bilirkişi tarafından incelenen kreşe ait CD görüntülerinde, görevli olduğu düşünülen şahısların küçük kız çocuğunu ayağından sallarken küçük çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı çocuğa kızar vaziyette oldukları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki bayan şahsında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri anlaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı, sanıklar için 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.