Video Yaşam Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video

Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video

18.01.2023 | 12:27

Zeytinburnu’nda özel kreşe verdiği kızının bacağından morluklar gören annenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. 2 şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zeytinburnu'nda 23 aylık kızını özel kreşe kaydettiren anne kızının bacağında gördüğü morlukların ardından kreş yönetimden ve çalışanlarından şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan bakımevine gittiği, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğu, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verildi. İddianamede Adli Tıp Kurumu raporuna da değinildi. Adli Tıp Kurumu raporunda , Ö.D.'nin hayati tehlike geçirmediği, basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

ÇOCUĞU HIZLICA SALLADIKLARI ANLAŞILDI
Bilirkişi kreşe ait kamerada görüntülerini de inceledi. Görüntülerde, görevlilerin ayağında salladıkları küçük çocuğun bacaklarından tuttukları, uyumayan çocuğa kızdıkları ve yastık ile birlikte küçük kızı hızlıca kaldırıp tekrar bıraktıkları, ardından çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki kadının da küçük kıza kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri belirlendi.

"OLAYI ŞİKAYET KONUSU ETMEMEM İÇİN BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR"
İddianamede müşteki S.A.'nın ifadesine de yer verildi. S.A. ifadesinde, "Ben kızımdaki darp izlerini fark etmemle olaydan haberdar oldum. Kızım o tarihlerde 23 aylıktı. Bunun üzerine kuruma müracaat ettim. Kurum tarafından yalnızca 28 Nisan tarihine ait görüntüler izletildi. Bu esnada, kızımın hırpalandığını görmekle çok üzüldüm ve ağladığımdan devamını getiremedim. Kurum yetkilileri önceki tarihli görüntülerin sistemde yüklü olduğunu ve istediğim zaman izleyebileceğimi, şeffaf olduklarını söylediler. Olayı şikayet konusu etmemem için beni ikna etmeye çalıştılar. Kızımı ücretsiz kabul etmeyi vaat ettiler. Bunu kabul etmedim ve kızımı o kurumdan aldım" dedi.

"BU DURUMU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR"
Müşteki S.A.'nın ifadesinin devamında, "Kızımın dört ya da beş ay öncesine kadar devam ettiği bakımevinin idarecileri ve kızıma nezaret eden personelden şikayetçiyim. Kızım, kendisine nezaret eden Elif Yaren G. ve Yasemin C. İsimli personeller tarafından darp edilmiştir. Söz konusu kurumun idarecileri Kübra K. ve Sevgi Ö. İse bu durumu örtbas etmeye çalışmışlardır" ifadelerine yer verdi.

"ANNENİN BUNUNLA KARŞILAŞMAMASI BUNU GÖRMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Şüpheli Yasemin C. ifadesinde, "Yaklaşık 10 ay boyunca o kurumda görev yaptım. Ö.D.A görev yaptığım sınıftaki çocuklardan biriydi. Bu süreçte hiçbir çocukla sorunumuz olmadı. Herhangi bir velimizden şikayet almadık. 28 Nisan günü öğrencinin öksürüğü olduğu için uyuyamadı. Okul yönetiminden ailesine bilgilendirilmesini istedik. Bunun üzerine anne S.A. 'ya haber verildi. Annesi okula gelerek çocuğu okuldan aldı. Çocuğu teslim ettiğimizde vücudunda herhangi bir darp izi yoktu. Çocuğun üzerini ben değiştirdim. Böyle bir şey olsaydı görürdüm. Anne çocuğu aldıktan 3 gün sonra basen bölgesinde sıkma olduğunu söyledi. Anne çocuğu aldığında çocuğunda böyle bir şey olsaydı 3 gün boyunca anne bununla karşılaşırdı. Annenin bununla karşılaşmaması bunu görmemesi mümkün değildir. Ben okulda çocuğa hiçbir zaman sert davranmadım" dedi.
Şüpheli Elif Yaren G. ifadesinde, "Çocuk benimle eğitimde bulunduğu esnada hiçbir zaman darba maruz kalmadı. Ben çocuğa hiçbir zaman şiddetli darp, şiddetli tutma veya sarsma olaylarında bulunmadım. Bizim okulumuzda çocuğuna bir zarar verilmiş olsaydı çocuğu aldığı gün ortaya çıkardı" şeklinde konuştu.

İddianamede Elif Yaren G. ve Yasemin Ç. için 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video 04:25
Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video 18.01.2023 | 12:42
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 02:06
Kreşte küçük kıza kötü muamele kamerada! Soruşturma tamamlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:44
Otobüs kazasında şehit olan Eren Öztürk Adana’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.01.2023 | 12:27
Müge Anlı’da Hilal’in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video 04:31
Müge Anlı'da Hilal'in 51 yaşındaki sevgilisi ile ilgili çarpıcı iddialar! | Video 18.01.2023 | 12:31
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 02:13
Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video 18.01.2023 | 12:27
Başakşehir’de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 00:16
Başakşehir'de ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada | Video 18.01.2023 | 12:27
Adıyaman’da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 05:53
Adıyaman'da kaçırılan çocuk Şanlıurfa’da bulundu | Video 18.01.2023 | 10:58
Kadıköy’de sitede aidat protestosu | Video 04:45
Kadıköy'de sitede aidat protestosu | Video 18.01.2023 | 10:57
Taksici birden fazla yolcu aldı, üstüne küfür etti | Video 00:33
Taksici birden fazla yolcu aldı, üstüne küfür etti | Video 18.01.2023 | 10:58
Attığı drift pahalıya mal oldu | Video 00:21
Attığı drift pahalıya mal oldu | Video 18.01.2023 | 10:57
Çıldır Gölü üzerinde Kafkas Gösterisi | Video 04:43
Çıldır Gölü üzerinde Kafkas Gösterisi | Video 18.01.2023 | 10:25
Bakırköy’de sürücünün yara almadan atlattığı motosiklet kazası kamerada | Video 00:31
Bakırköy'de sürücünün yara almadan atlattığı motosiklet kazası kamerada | Video 18.01.2023 | 10:24
Öldü düşüncesiyle hastaneye getirildi, yapılan müdahale ile hayata tutundu | Video 03:29
Öldü düşüncesiyle hastaneye getirildi, yapılan müdahale ile hayata tutundu | Video 18.01.2023 | 10:25
Simit arabasında mide bulandıran görüntü | Video 01:43
Simit arabasında mide bulandıran görüntü | Video 18.01.2023 | 10:11
İki hırsız çaldığı akülerle yakalandı | Video 01:03
İki hırsız çaldığı akülerle yakalandı | Video 18.01.2023 | 09:28
Kırgız anne şifayı Türkiye’de buldu | Video 04:36
Kırgız anne şifayı Türkiye'de buldu | Video 18.01.2023 | 09:27
Müge Anlı’da gündem olan Çakma Ezel, Eyşan’ını buldu | Video 00:26
Müge Anlı'da gündem olan "Çakma Ezel", Eyşan'ını buldu | Video 18.01.2023 | 09:32
Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video 04:19
Sokak ortasında kaçırılan kız çocuğu her yerde aranıyor | Video 18.01.2023 | 08:46
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 02:50
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 18.01.2023 | 08:55
Mersin’de huzur ve güven operasyonu: 17 gözaltı kararı | Video 02:55
Mersin'de "huzur ve güven" operasyonu: 17 gözaltı kararı | Video 18.01.2023 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA