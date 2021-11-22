Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy müjdeyi verdi! Türk Tarih Müzesi kuruluyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Buraya Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin de sayılı müzelerinden birini kuruyoruz" ifadelerini kullandı.
'BAŞKENT KÜLTÜR YOLU' LANSMANI YAPILACAK
İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu benzeri bir rotanın Ankara'da da oluşturulacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Rotası belirliyoruz, önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Yine, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali'ni de hayata geçireceğiz.
Yani sanata taşıma suyla destek vermekten çok tüm dünyaya mesaj veren ülke, Türkiye olduğunu, sanatın tekrar, kültür ve sanatın pandemi sonrası normalleştiğini gösterebilmek adına yoğun etkinliklerle kültür ve sanata tekrar halkımızı boğmamız gerekiyor" dedi.
TIME DERGİSİ'NİN İLK 100 LİSTESİNDE
Türkiye'nin tarih zenginliğini ziyaretçilere sunma noktasında ören yerleri ve müzelerin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, "Odun Pazarı Modern Müzesi, Avrupa Müze Forumu'nca 2021 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde özel takdir ödülü kazanmıştır.
Troya Müzemiz ise hem Avrupa Müze Forumu hem 2020 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde Özel Takdir Ödülü'nü hem de 2020-2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'nü kazanarak 2021 yılını çifte ödülle kapatmıştır.
Yine, dünyanın en önemli dergilerinden TIME Dergisi, Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer içine Troya Müzesi'ni dâhil etmiştir. Bu da hem işletmecilik hem yatırım anlamında çok önemli bir başarıdır" şeklinde konuştu.