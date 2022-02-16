Kuma olmayı kabul etmediği için öldürülmüştü! 16 yaşındaki Emine’nin annesi SABAH’a konuştu

Diyarbakır Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde 4 Şubat 2021'de evli 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı 16 yaşındaki Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Emine Karakaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Firari olan Aslan Karakaş ise, 2021 Haziran ayında teslim oldu.
Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Karakaş'ın 9 aydır yargılaması sürürken, anne Nurcan Karakaş, davanın bir an önce sona ermesini ve kızının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
"14 ŞUBAT EMİNEMİN DOĞUM GÜNÜ"
14 Şubat Sevgililer Gününün kızının doğum günü olduğunu belirten anne Nurcan Karakaş, "Hem doğum günüydü, hem de sevgililer günüydü. Kızımdan ayrı ilk doğum gününü kutluyoruz. Acımasızlar kızımın doğum gününü ölüm yıl dönümüne çevirdiler. Emine'yi hayalleri ile birlikte toprağa gömen katil, yakalanıp tutuklanalı 9 ay oldu.
Ben 9 aydır ne yiyorum, ne içiyorum, ne de uyuyorum. Katil hak ettiği cezayı bulsun. " ifadelerini kullandı. Öte yandan, anne Nurcan Karakaş, kızının ölümden sonra yaşadığı köyde arazileri ve evlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte İzmir'e yerleşti. Karakaş, kızının mezarını ziyaret ederek gözyaşları döktü.