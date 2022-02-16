Kuma olmayı kabul etmediği için öldürülmüştü! 16 yaşındaki Emine’nin annesi SABAH’a konuştu





Ben 9 aydır ne yiyorum, ne içiyorum, ne de uyuyorum. Katil hak ettiği cezayı bulsun. " ifadelerini kullandı. Öte yandan, anne Nurcan Karakaş, kızının ölümden sonra yaşadığı köyde arazileri ve evlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte İzmir'e yerleşti. Karakaş, kızının mezarını ziyaret ederek gözyaşları döktü.