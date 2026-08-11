Lisansı ve RTÜK payını ödeyen televizyon, cezayı yiyen yine televizyon! Milli medyaya pranga dijital platformlara sınırsız özgürlük

"ALGORİTMAYA BIRAKILAN YAYINCILIK"

Televizyon yayıncılığında editör, yapımcı, yayın sorumlusu ve teknik ekip gibi çok sayıda insanın dahil olduğu bir kontrol mekanizması bulunurken, YouTube'un devasa içerik havuzunda denetimin önemli bir bölümü otomatik sistemler ve algoritmalar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle sektör temsilcileri, yerli yayıncıların ağır mali ve hukuki yükümlülüklerle faaliyet gösterdiği bir ortamda küresel dijital platformların daha farklı kurallara tabi olmasının adil rekabet açısından yeniden ele alınması gerektiğini savunuyor.

YERLİ YAYINCI İLE KÜRESEL PLATFORMLAR GERÇEKTEN AYNI ŞARTLARDA MI REKABET EDİYOR?

Dijital platformlar, medya sektöründe yalnızca yayıncılık anlayışını değil, rekabetin kurallarını da değiştirdi. Youtube, Google, Meta ve benzeri küresel teknoloji şirketleri, kullanıcıların haber ve içerik tüketim alışkanlıklarında belirleyici bir konuma gelirken, Türkiye'de içerik üreten yerli medya kuruluşları vergi, istihdam, telif ve içerik üretim maliyetleri gibi çok sayıda yükümlülükle faaliyet gösteriyor. Ortaya çıkan bu tablo, "Yerli yayıncı ile küresel platformlar gerçekten aynı şartlarda mı rekabet ediyor?" sorusunu gündeme getiriyor.

"ADİL MEDYA DÜZENİ KURULMALI"

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da yerli yayıncı ile küresel platformlar arasındaki bu rekabetsizliğe dikkat çekerek şunları söylüyor:

Bugün Türkiye açısından temel mesele yalnızca dijital platformların denetlenmesi değildir. Asıl mesele, yerli medya kuruluşlarının ayakta kalabileceği, içerik üretiminin sürdürülebileceği ve vatandaşın doğru bilgiye ulaşabileceği adil bir medya düzeninin kurulmasıdır. Ayrıca yerli kullanıcının alışkanlıkları ve rutinleri var. Ayrıca sosyal medya ekosisteminde her birey farklı özellikler taşıyor bu ekosistem içerisinde eğer birey kendisini yalnız hissediyorsa dijital göç yerine mevcut platformlarda kalmayı tercih ediyor bunun bir çok örneğini gördük. Dünyada bu konuda en muhafazakar ülke Almanlar uzun yıllar kendi sosyal medya platformlarına sadık kaldılar

DİJİTAL MEDYA VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ...

"Küresel dijital platformlar karşısında milli yayıncıların haksız rekabete uğramaması için Türkiye'nin acilen atması gereken adımlar nelerdir?" sorusunu yanıtlayan Levent Eraslan dikkat çeken ifadelere yer veriyor.

Eraslan, "Öncelikle dijital platformlarla geleneksel medya ve yerli dijital yayıncılar arasında kurallar bakımından bir denge oluşturulmalıdır. Yerli yayıncı vergi ödüyor, istihdam sağlıyor, telif ödüyor, içerik üretim maliyetlerini üstleniyor. Küresel platformların Türkiye'deki faaliyetleri de bu sorumluluklardan bağımsız düşünülemez. Türkiye'den milyon dolarlar kazanıp vergiyi İrlanda'da ödüyormuş gibi göstermek elbette büyük bir eşitsizlik yaratmaktadır." sözlerini kullanıyor.