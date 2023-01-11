Manisa’da su ararken petrol bulmuştu! Arsa sahibi SABAH’a konuştu





10 yıl önce artan su ihtiyacı nedeniyle bu bölgeye bir kuyu açtık. O tarihte bu kadar olmasa da yine siyah renkte bir sıvı ile karışık su bulduk. Bu kuyumuzu bir süre kullandıktan sonra üzüm bağında kirlenmeler başladığı için iptal ettik. Üzüm bağıma yakın bir mesafede yer alan havuzdan su ihtiyacını karşılıyorduk.