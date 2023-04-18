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Giriş Tarihi: 18.4.2023 14:37 Son Güncelleme: 18.4.2023 14:48

"Marmaris'i şantiyeye çevirdiler"

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Marmaris’i şantiyeye çeviren ve aylardır bitirilemeyen çalışması, tatilcileri ve turizmcileri isyan ettirdi. İş makinalarının kapattığı yat limanında turistler adım atacak yer bulamadı. Büyükşehir’den umudunu kesen bölge esnafı, kolları sıvadı. Kazılan yerlere beton dökmeye başladı. Bünyamin Sarı, “Bizler turistlerle beraber inşaat yapıyoruz. Tatilciler toz duman içinde. Turizmi cehenneme çevirdiler” diyerek isyan etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’i şantiyeye çevirdiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris Yat Limanı'nda 33 Milyon 656 bin TL'lik yatırımla başlattığı çalışma kaplumbağa hızında ilerliyor. Turizm sezonu başlamasına rağmen bitirilemeyen çalışma tatilcileri, turizmcileri vatandaşları isyan ettirdi.

Aylardır şantiyeye dönen bölgede turizm yapılamayacağını belirten vatandaşlar, mağdur olduklarını dile getirdi. Martın ortasından beri bölgeye gelmeye başlayan turistler, turizmin göz bebeğinde şantiyeyle karşılaştı. İş makinalarının kapattığı marinada adım adım atacak yer bulamadı. Toz duman içinde kaldı. Tatilcilerin söz konusu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren esnaf, şantiyeye dönen alanda turizm yapılamayacağını vurguladı.

HEP BERABER İNŞAAT YAPIYORUZ

Büyükşehir turizmin gözbebeğinde çalışmayı aylardır bitiremeyince bölge esnafı kolları sıvadı. Restoran işçileri, belediyenin kazdığı ve öylece bıraktığı yerlere beton dökmeye başladı. Sahildeki işletme sahiplerinden Bünyamin Sarı, "Muğla Büyükşehir Belediyesi çok güzel turizme hazırlanıyor. Bizler turistlerle beraber inşaat yapıyoruz. Tatilciler toz duman içinde. Turizmi cehenneme çevirdiler" diyerek isyan etti.

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"Marmaris'i şantiyeye çevirdiler"
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