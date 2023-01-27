Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar

Olay, 23 Ocak günü Mevlanakapı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek üzere içinde 386 bin bin euro ve 98 bin paund bulunan çöp torbası ile evinden çıkan Edip A 'nın önünü 2 kişi kesti.
Silahlı ve maskeli 2 şüpheli, silah doğrulttukları A'nın çantasını gasp etti. Şüpheliler daha sonra olay yerine geldikleri plakasız motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Çantası gasp edilen A'nın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaçarken bir el havaya sıkıp kendisini bekleyen plakasız motora binip gitti" dedi. Gasp büro ekiplerine çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
GASP PARASIYLA YENİ ARABA ALMIŞLAR
Yapılan tespitlerin ardından olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çaldıkları parayla kendilerin yeni bir otomobil satın aldıkları öğrenildi o anların görüntüleri ortaya çıktı.