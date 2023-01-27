Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar

Olay, 23 Ocak günü Mevlanakapı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek üzere içinde 386 bin bin euro ve 98 bin paund bulunan çöp torbası ile evinden çıkan Edip A 'nın önünü 2 kişi kesti.