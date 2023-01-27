Video Yaşam Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video

Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video

27.01.2023 | 12:04

İstanbul Fatih'te döviz bürosuna gitmek üzere içerisinde 386 bin Euro ve 98 bin Paund olan çöp poşetiyle evden çıkan transfer sorumlusu E.A.’yı gasp eden 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Çaldıkları paralarla paralarla kendilerine yeni bir otomobil aldıkları öğrenilen 4 gaspçı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, 23 Ocak günü Mevlanakapı Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Laleli'de bulunan döviz bürosuna gitmek üzere içinde 386 bin bin euro ve 98 bin paund bulunan çöp torbası ile evinden çıkan Edip A 'nın önünü 2 kişi kesti.

Silahlı ve maskeli 2 şüpheli, silah doğrulttukları A'nın çantasını gasp etti. Şüpheliler daha sonra olay yerine geldikleri plakasız motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Çantası gasp edilen A'nın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HAVAYA SIKIP KAÇTI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin ifadesini aldığı mağdur Edip A.; "Evden çıktım önüme silahlı biri çıktı çantayı istedi silah çekti çantayı attım.

Kaçarken bir el havaya sıkıp kendisini bekleyen plakasız motora binip gitti" dedi. Gasp büro ekiplerine çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

GASP PARASIYLA YENİ ARABA ALMIŞLAR

Yapılan tespitlerin ardından olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çaldıkları parayla kendilerin yeni bir otomobil satın aldıkları öğrenildi o anların görüntüleri ortaya çıktı.

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