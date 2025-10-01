Mersin'de 3 kadın tutuklandı: Şehir şehir gezip, kılık değiştirdiler: Onlarca eve girerek...

Alınan bilgiye göre, Mersin'de bir apartman dairesinden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında önce apartmanın ardından ise çevredeki iş yerlerinin kameraları tek tek izlendi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla hırsızlık olayından önce kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen kadınlar C.G., M.A. ve K.Y. belirlendi. Kısa sürede yapılan çalışmalarla şüphelilerin izlerini ve bindikleri minibüsü belirleyen polis operasyon yaptı.