Video Yaşam Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video
Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video

Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video

01.10.2025 | 09:58

Mersin'e gelerek kılık değiştirip evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli kadın, polisin çalışmasıyla yakalandı. Şehir şehir gezip hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan ve binadan çıkarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Mersin'de bir apartman dairesinden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında önce apartmanın ardından ise çevredeki iş yerlerinin kameraları tek tek izlendi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla hırsızlık olayından önce kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen kadınlar C.G., M.A. ve K.Y. belirlendi. Kısa sürede yapılan çalışmalarla şüphelilerin izlerini ve bindikleri minibüsü belirleyen polis operasyon yaptı. 3 şüpheli de çaldıkları ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte bindikleri minibüste kıskıvrak yakalandı.

Kadınların yakalanmamak amacıyla sürekli şehir değiştirdiği, farklı illerde de çok sayıda benzer evden hırsızlık suçuna karıştığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video 00:55
Şehir şehir gezip, kılık değiştiren hırsızlar yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:58
27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video 01:59
27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video 01.10.2025 | 09:06
Sinop’ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video 00:18
Sinop'ta sahte altın dolandırıcıları yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:00
Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video 00:29
Küçükçekmece’de markette kadına yumruk atan şüpheli yakalandı | Video 01.10.2025 | 09:00
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL MAÇ SONU | Okan Buruk: Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik | Video 14:24
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL MAÇ SONU | Okan Buruk: "Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik" | Video 01.10.2025 | 09:00
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:17
Bir ailenin yok olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 08:59
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 02:27
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 01.10.2025 | 08:59
Erzincan’da yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada | Video 03:33
Erzincan’da yerleşim alanlarına inen ayılar kamerada | Video 01.10.2025 | 08:59
Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01:27
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01.10.2025 | 08:44
Arnavutköy’de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar | Video 04:44
Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar | Video 01.10.2025 | 08:44
Başakşehir’de malzeme deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 03:18
Başakşehir'de malzeme deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 01.10.2025 | 08:41
Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı! 00:29
Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı! 30.09.2025 | 21:54
Gaziantep’te aranan 37 şüpheli yakalandı | Video 01:12
Gaziantep’te aranan 37 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2025 | 16:36
Tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada | Video 00:35
Tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 16:26
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video 04:56
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video 30.09.2025 | 16:17
MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 01:44
MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 30.09.2025 | 15:48
Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 02:14
Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 30.09.2025 | 15:27
Çanakkale’de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 03:34
Çanakkale'de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 30.09.2025 | 15:26
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 01:08
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 30.09.2025 | 15:22
Sivas’ta otobüs ile tır çarpıştı: 3’ü ağır 18 yaralı | Video 00:55
Sivas'ta otobüs ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 18 yaralı | Video 30.09.2025 | 15:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY