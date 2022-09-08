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Giriş Tarihi: 8.9.2022 00:48 Son Güncelleme: 8.9.2022 00:53

Mersin’deki yangında gece görüşlü helikopterler görev başında

Mersin’deki yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevler ilerleyen saatlerde Akkuyu nükleer santraline yaklaştı. Yangını söndürmek için gece görüşlü helikopterler seferber edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Mersin’deki yangında gece görüşlü helikopterler görev başında

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk dildi. Yangında 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel görev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı.

Mersin’deki yangında Gece görüşlü helikopterler görev başında | Video

EVLER BOŞALTILDI

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgede paniğe neden olan yangın dolayısıyla yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler ilerleyen saatlerde Akkuyu Nükleer Santraline yakınlaştı. Yangına çevre illerden havadan ve karadan yandın söndürme araçları destek verdi.

Mersin Gülnar’daki orman yangınına ekiplerin gece görüşü olan helikopterlerle müdahalesi devam ediyor | Video

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Yangınla mücadele havanın kararmasıyla birlikte devam etti. Alevleri söndürmek için gece görüşlü helikopterler devreye girdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Mersin’deki yangında gece görüşlü helikopterler görev başında
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