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SON DAKİKA: Mersin'deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı
Giriş Tarihi: 07.09.2022 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
23:04
SON DAKİKA: Mersin'deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı
Son Dakika Haberi... Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde sabah saat 7.13'te orman yangını başladı. Yangına 7 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam ediyor. İşte Mersin'deki yangındaki son durum...