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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Mersin'deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı
Giriş Tarihi: 07.09.2022 23:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 23:04

SON DAKİKA: Mersin'deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı

Son Dakika Haberi... Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde sabah saat 7.13'te orman yangını başladı. Yangına 7 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer, 850 personel ile devam ediyor. İşte Mersin'deki yangındaki son durum...

SON DAKİKA: Mersin’deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SON DAKİKA: Mersin’deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı

Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA: Mersin’deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

SON DAKİKA: Mersin’deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemli helikopterler de sevk edildi.

SON DAKİKA: Mersin’deki yangından korkutan görüntüler: Alevler karayolunu ulaşıma kapattı

Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam eden yangın, Silifke ilçesindeki Hırmanlı Mahallesi sınırına ulaştı. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

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