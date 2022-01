Metaverse’de kullanıcıları bekleyen tehlike: Çılgınlık dünyayı sarıyor!

YÜZDE YÜZ GÜVENİLİRLİK MÜMKÜN MÜ?

Arsaların parsel parsel satıldığı sanal evrende güvenilirlik konusu da kullanıcıların cevabını ilgi ile beklediği bir başka soru olarak karşımıza çıkıyor. Doç. Dr. Ali Murat Kırık güvenirlik konusunda kullanıcıları, "Metaverse yeni ortaya çıkan ve gelişim gösteren bir yapıya sahiptir. Dijital dünyada %100 güven asla söz konusu değildir. Dolayısıyla reel hayatta olduğu gibi her yatırım size çıkarmayabilir. Bazen büyük kayıplara da sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle her ne kadar sanal arazilerin NFT olarak karşılığı olsa da hem siber güvenlik açısından hem de iktisadi bağlamda riskler mevcuttur. Kullanıcıların her şeyini satarak sanal ortama bel bağlaması büyük problemlere de sebebiyet verebilmektedir" cümleleri ile uyardı.