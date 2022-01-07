Metaverse’de kullanıcıları bekleyen tehlike: Çılgınlık dünyayı sarıyor!

METAVERSE'DE ARSA ALIM SATIMI NASIL YAPILIR? HANGİ YOLLAR İZLENİR?

Metaverse'de arsa alım ve satma işlemlerine detaylıca değinen Doç. Dr. Ali Murat Kırık sürece ilişkin şunları kaydetti: "Metaverse henüz gelişim aşamasında olmasına karşın, The Sandbox, Decentraland ve OVR gibi sanal platformlar, çok çeşitli benzersiz öğeleri temsil edebilen blok zinciri ağlarındaki dijital belirteçler (NFT'ler) biçiminde dijital gayrimenkul satmaya başlamıştır. Gerek Türkiye'de, gerekse de dünyada giderek popüler bir hal almaya başladı." dedi.

Metaverse evrenleri üzerinden gayrimenkul almak isteyenler öncelikle hangi platformdan bu arsayı alacağına karar vermesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Kırık; "Örnek vermek gerekirse; Decentraland, The Sandbox ve OVR üzerinden arsa almadan önce bir araştırma yapmanız gerekir. Metaverse'de herhangi bir arazi satın almadan önce kendi araştırmanızı yapın. Yatırım yapmadan önce "White paper" denilen teknik doküman okunmalıdır. Burada ürünün amacı, hedefi, katacağı yenilikler, temel düşüncesi ve teknik detaylarını irdelemek mühimdir. Ardından blok zinciri ile uyumlu bir bilgisayar yazılımı türü olan dijital bir kripto para cüzdanı oluşturması şarttır. Oradan, kullanıcının seçtiği metaverse platformunun pazarına erişmesi ve dijital cüzdanını buna bağlaması gerekmektedir. Pazar yerleri meta veri depolarında yer almaktadır. Bundan sonraki süreç reel hayattan arsa almaya benzemektedir. Bir alıcı, satın almayı istediği sanal arsanın değerini, yerini ve gelecekteki durumunu ön plana almalıdır." şeklinde konuştu.