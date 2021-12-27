Metroda dehşet saçmıştı! Mahkemeden yeni karar

GENÇ KADINI DARP ETMİŞ

Genç kadın ifadesinin devamında 'Erkek şahıs bana da hakaretler etmeye başladı. Sonrasında benim üzerime yürüdü ve tekme attı, yumruk savurdu. Annem şahsın elinden beni almaya çalışırken şahıs annemi metro içinde fırlattı. Karmaşa devam ederken metrodan biri 'Bıçak var' diye bağırdı. Bu sırada annem benim önüme geçti. Şahıs küfür ederek elimdeki bıçağı bize savurdu. Bu sırada metroda kimse araya girmedi. Metro durunca şahıs metrodan indi. Bu sırada kapı açıkken tekrardab bıçağı savurup hakaretler etti. Kapılar kapanınca kapıya vurdu ve tehditlerine devam etti. Bu sırada metrodaki yardım butonlardan yardım istedik ama kimse gelmedi' şeklinde konuştu.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİK'

Bir sonraki durakta annesiyle birlikte indiklerini söyleyen Senanur D., metro durağındaki güvenlik şefiyle konuştuklarını, şefin kendilerine bir şey yapamayacaklarını ve polise gitmeleri gerektiğini söylediğini, olayın şokunu atlattıktan sonra polis merkezine gittiklerini ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtti.