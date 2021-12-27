Metroda dehşet saçmıştı! Mahkemeden yeni karar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Kasım'da, Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanan şüpheli Emrah Y. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık tutukluluk incelemesi için şüpheli Emrah Y'nin bu halinin devamına karar verilmesi talebiyle dosyayı nöbetçi hakimliğe gönderdi.
Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de duruşma yaparak Emrah Y'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanını aldı.
Eski savunmalarının tekrar eden Emrah Y., "Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.
Hakimlik, Emrah Y'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasını ve kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
SALDIRGAN MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ
Kozyatağı durağında metrodan indiğini belirten saldırgan indikten sonra metrodakilerin hakaret etmeye devam ettiğini iddia ederek, "Ben kapıdan içeri tekrar baktım, hakaret ettim. Bıçağı göstererk tehdit etmedim. Bu sırada herkes bağırıyordu. Metrodaki kimseyi tanımıyorum. Tek başıma binmiştim metroya" Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Yılmaz, kendisine tekme attığını öne süren kadın ve annesinden aynı zamanda maske takmadığını belirttiği kadından davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.
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ŞARTLI TAHLİYEYLE SALINMIŞ
20 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenililen şüpheli hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı. Saldırgan Emrah Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018 yılında 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı, 2019 yılında tutuklandığı ve 26 Aralık 2021 tarihinde de tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020 tarihinde koşullu salıverilmeye hak kazandığı ve tahliye edildiği öğrenildi. Aynı zamanda Yılmaz'ın kişiliği ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulunduran mahkeme, herhangi bir yükümlülük belirlemeden denetim süresini geçirmesine ve kendisine rehberlik edecek bir uzman görevlendirilmesine yer olmadığına dair karar verdi.
'PSİKOLOJİK SIKINTILARIM VAR'
Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Emrah Yılmaz, 'Metroda müştekinin maskesini takmadığını farkedince astımım olduğu için uyardım. Müşteki bana uçan tekme attı, tekvandocuymuş sonradan öğrendim. Ben yanımdaki bıçağı biletmek amaçlı almıştım. Psikolojik sıkıntılarım var, bıçağı kimseyi yaralamak için taşımadım. Metroda bayanla tartışınca herkes üzerime geldi, linçlenmekten korktum. Kimseyi yaralamadım' diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini aktardı.
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ANNEM VARDI KAÇAMAZDIM
Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü.
'BAYANA BAĞIRINCA MÜDAHALE ETTİM'
Şüpheli adamın ardından saldırıya uğrayan anne ve kızın ifadeleri de ortaya çıktı. Senanur D., emniyetteki ifadesinde annesiyle birlikte metroya bindiklerini ve Kadıköy istikametinde seyahat ettiklerini belirterek 'Metro Bostancı durağındayken çarşaflı bir kadının maskesinin burnundan biraz aşağı indiğini gören bir erkek şahıs bayana 'Korona var bir de sizinle mi uğraşacağız' dedi. Bayan da şahısa cildinde yara olduğunu ve kapattığında ağrı yaptığı belirtti. Erkek şahıs hakaret etmeye başlayınca ben de kendisine bayana bağıramayacağını söyledim' dedi.
GENÇ KADINI DARP ETMİŞ
Genç kadın ifadesinin devamında 'Erkek şahıs bana da hakaretler etmeye başladı. Sonrasında benim üzerime yürüdü ve tekme attı, yumruk savurdu. Annem şahsın elinden beni almaya çalışırken şahıs annemi metro içinde fırlattı. Karmaşa devam ederken metrodan biri 'Bıçak var' diye bağırdı. Bu sırada annem benim önüme geçti. Şahıs küfür ederek elimdeki bıçağı bize savurdu. Bu sırada metroda kimse araya girmedi. Metro durunca şahıs metrodan indi. Bu sırada kapı açıkken tekrardab bıçağı savurup hakaretler etti. Kapılar kapanınca kapıya vurdu ve tehditlerine devam etti. Bu sırada metrodaki yardım butonlardan yardım istedik ama kimse gelmedi' şeklinde konuştu.
'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİK'
Bir sonraki durakta annesiyle birlikte indiklerini söyleyen Senanur D., metro durağındaki güvenlik şefiyle konuştuklarını, şefin kendilerine bir şey yapamayacaklarını ve polise gitmeleri gerektiğini söylediğini, olayın şokunu atlattıktan sonra polis merkezine gittiklerini ve psikolojik olarak çok etkilendiklerini belirtti.
'KIZIMA VE BANA SALDIRDI'
Anne Nilgün M. Damgacı ise ifadesinde 'Biz metrodayken tesettürlü bir bayana metrodaki bir erkek 'Maskenizi tam takın' diye bağırdı. Bayan da erkek şahsa 'Çok özür dilerim, alerjimden dolayı tam takamıyorum' dedi. Bunun üzerine erkek, kadının üzerine yürüdü. Sesini de yükseltince kızım 'Bayana bağırmayın' dedi. Erkek ise bunun üzerine kızımın üzerine yürümeye başladı. Kızıma küfürler yağdırdı ve darp etti, kızım yere düştü. Ben de erkek şahsa engel olmak için önüne geçtim. Bu defa beni kolumdan tutarak savurdu ve yere düştüm' diyerek olayı anlattı.
BIÇAK ÇEKEREK YÜZLERİNE SAVURMUŞ
Kızının bu sırada düştüğü yerden kalktığını ve kendisine destek olduğunu söyleyen anne, 'Erkek şahıs bıçak çekerek bize saldırdı. Kızıma karşı bıçağı savurdu. Bıçak, kızımın yüzüne çok yakın bir şekilde geçti. Kızım kendini geri çekmeseydi yüzüne gelecekti. Bıçağı savururken de küfürlerine devam etti. Metro durunca, şahıs bıçağı savurarak metrodan indi ve bıçakla trenin camlarına vura vura bizim bulunduğumuz vagona geri geldi. Trenim kapısından içeri girip çıktı ve yine kızıma bıçağı sallayarak küfürlerine devam etti' ifadelerini kullandı.
'GÜVENLİK ZAAFİYETİ VARDI VE YARDIMIZA GELEN OLMADI'
İfadesinin devamındaysa mağdur anne, sürekli acil çağrı butonuna bastıkları, bıçaklı şahıs olduğu söyleyip yardım istediklerini fakat herhangi bir güvenlik görevlisinin yardıma gelmediğini belirterek 'Sonrasında metro kapılarını kapatarak hareket etti. Metronun hareket etmesiyle sadece bir tane güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Kızım ve ben metroda oturduk. Yolcular bizi sakinleştirdi. Sonra Yenisahra durağında güvenlikle beraber ve şahsın bağırdığı kadınla birlikte indik. Bayan şahıs olanları videoya çektiğini söyledi. Videoyu alıp şikayetçi olmak istediğimi söyleyince güvenlik şahsın yakalanamadığı için polisi çağıramayacaklarını ve şikayetçi olmayacağımızı söyledi. Biz de polis merkezine gittik' diyerek bir güvenlik zaafiyeti olduğunu düşündüğünü, bunun araştırılmasını istediğini ve dışarı çıkmaya korkak hale geldiklerini aktardı. Mağdur anne bıçaklı şahıstan ve güvenlik görevlisinden de şikayetçi olduğunu belirtti.