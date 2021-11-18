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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:31 Son Güncelleme: 18.11.2021 10:39

Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınırdışı edilen  Kongolu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması soncu hayatını kaybetti.

KKTC'den önceki gün sınırdışı edilen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa'ya gönderilmek için İstanbul Havalimanı'na gelen P.M.V., geri gönderme merkezinde işlemleri yapılırken rahatsızlandı.

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Bunun üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan P.M.V.,'nin yapılan tetkiklerinde ise bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşarak hastaneye götürülme anı ise havalimanı güvenlik kameralarına yansıdı

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Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti
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