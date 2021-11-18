Midesinde uyuşturucu kapsülleri patlayan yolcu hayatını kaybetti

KKTC'den önceki gün sınırdışı edilen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinsaşa'ya gönderilmek için İstanbul Havalimanı'na gelen P.M.V., geri gönderme merkezinde işlemleri yapılırken rahatsızlandı.

Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video

Bunun üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan P.M.V.,'nin yapılan tetkiklerinde ise bağırsaklarında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.



Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşarak hastaneye götürülme anı ise havalimanı güvenlik kameralarına yansıdı