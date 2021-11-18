Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan Kongolu öldü | Video

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SINIR dışı edildiği KKTC'den ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan Kongo uyruklu P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için öneki gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. P.M.V.'nin geri gönderme merkezine gelişi, fenalaşıp hastaneye götürülmesi havalimanı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.