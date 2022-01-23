Milyoner’den müthiş ters köşe...

İnsanın aklına önce Afrika, Orta Doğu ya da Uzak Doğu ülkeleri geliyor değil mi? Oysa şıklar şunlardı: "A) Danimarka B) Norveç C) İsviçre D) Belçika." Doğru cevap ise dünyanın en medeni ülkelerinden biri kabul edilen, herkesin yere göğe sığdıramadığı, savaşların bile teğet geçtiği, kokmaz, bulaşmaz, tarafsız İsviçre...

Haydi o zaman hep birlikte: Ne mutlu Türküm diyene!..

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran İsviçre ve satılık çocuklar sorusu! Yarışmacıyı şoke eden doğru cevap...

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