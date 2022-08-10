Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Aşırı hıza kamu görevi affı

2 GÜNDE 2 AYRI İLDE DURUŞMAYA YETİŞMEYE ÇALIŞTI

Avukat Adem Akyürek cezanın iptali için Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mesleğinin sorumlulukları gereği kısıtlı süre içinde duruşma hazırlıklarını bir an evvel yapma zorunluluğu bulunduğunu, aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya seyahat edip ertesi günkü duruşmalarının hazırlığını yapmak zorunda olduğunu belirtti.