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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Mimar kendi köpeğinin kurbanı oldu

Mimar Lütfü Seray’ın, kaybolan köpeği kuduz virüsü kaptı. Veterinere götürdüğü köpeği kolunu ısırınca Seray da kuduza yakalanıp hayatını kaybetti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Mimar kendi köpeğinin kurbanı oldu
Şanlıurfa'da, 30 yaşındaki mimar Lütfü Seray'ın kuduzdan ölümüne kendi köpeğinin sebep olduğu ortaya çıktı. Siverek ilçesinde yaşayan mimar Lütfü Seray'ın, sahibi olduğu Sibirya kurdu cinsi köpeği bir süre önce kayboldu. Köpeğini arayan mimar, bulduktan sonra veterinere götürdü. Fakat Sibirya kurdu cinsi köpek, başıboş köpeklerden kuduz mikrobunu kapmıştı. Veterinerde aşı yapıldığı sırada sahibi olan mimar Lütfü Seray'ı ısırdı. 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan Seray, bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen genç adam önceki gün hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, Siverek ilçesinde defnedildi. Seray'ın köpeğini evinde ve bürosunda beslediğini anlatan arkadaşlarından Yusuf Üçyol, "Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp saldırganlaşıyor. Veterinere götürdüğü köpek kolunu ısırmış. Sonrasında bir etkinlikte fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak tedaviye yanıt vermedi ve maalesef kaybettik" dedi. -

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Mimar kendi köpeğinin kurbanı oldu
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