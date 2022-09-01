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Giriş Tarihi: 1.9.2022 01:19 Son Güncelleme: 1.9.2022 01:50

Sivas'ta minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Saat 00.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolunun Kangal ilçesi Yeşildereköyü mevkisinde minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

AA
Sivas’ta minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 EBE 72 plakalı kamyon ile 44 J 4257 plakalı minibüs, Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi ağır yaralandı.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi.

Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var | Video

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Sivas'ta minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var
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