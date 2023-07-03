Miraç’ın çifte bayramı

Bursa'da 6 Haziran'da trafik kazası geçiren 8 yaşındaki Ramazan Müslim Düzcan'ın 17 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ bağışıyla ilgili görüşmesinin ardından aile onay verince Sağlık Bakanlığı'na bilgi verilerek Ramazan'ın karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları operasyonla alındı. Ramazan'ın böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna nakledildi. Nakil yapılan çocuklar sağlığına kavuşurken aileleri de büyük sevinç yaşadı.Öte yandan 3 ay önce vücudunda sarı küçük benekler belirince hastaneye başvuran Ertuğrul Miraç'ın ailesi karaciğer yetmezliği tespit edilen küçük çocukları için nakil gerektiğini öğrenmişti. Amcası, dayısı ve teyzesi nakil için başvurdu. Teyze Leyla Kitmur'un (33) karaciğerini verdiği Miraç sağlığına kavuşmayı beklerken nakledilen karaciğer vücuda uyum sağlamadı. Karaciğer 5 gün sonra ameliyatla geri alındı. Aile umutsuzluğa kapılıp yeni organ beklemeye başlarken müjdeli haber Bursa'dan geldi. Vefat eden Ramazan'ın karaciğeri Florence Nightingale Hastanesi'nde yatan Miraç için yola çıktı. Bu hastanede başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve Ertuğrul Miraç'a karaciğer nakli yapıldı.Normal odaya alınan ve sağlığı her geçen gün daha iyiye giden Ertuğrul Miraç normal odaya alındı ve bayramda yürümeye de başladı. Aile çifte bayram yaşadı. Otomotiv sektöründe çalışan baba Erhan Cihat (33), "Oğlumuzun rahatsızlığını eşim anladı. Kendisinde de gençlik zamanında yağ bezeleri oluşmuş ve ilaç tedavisi görmüş. Bu lekeleri oğlumuzda da görünce şüphelendik, hastaneye başvurduk. Doktorumuz karaciğer rahatsızlığını hemen anladı ama biz oğlumuza konduramadık. Başka bir hastaneye daha başvurunca oradaki doktor da aynı şeyleri söyledi. Teyzesi donör oldu, ilk nakil yapıldı ama 5 gün sonra nakil karaciğerin görevini tam yapamadığını söylediler ve geri aldılar. Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı başvurusu yaptık" dedi.Erhan Cihat "Umutla beklerken bir gece Bursa'dan bir haber geldi. 7 saatlik yeni bir ameliyat yapıldı. Yeni nakil başarılı oldu. Ertuğrul yavaş yavaş yürümeye de başladı, yakında taburcu olacak. Organ veren aileye teşekkür videosu gönderdik. Çok teşekkür ettik. İnsanları nakil ve organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.