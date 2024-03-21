Miras kavgasında babasını öldürdü

Şanlıurfa'da bir kişi sokakta tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay, Suruç ilçesinde, Uzun Çarşı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Baba Hüseyin Ö., miras meselesi nedeniyle oğlu İ. H. Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ. H. Ö., yanındaki bıçakla babası Hüseyin Ö.'ye saldırdı. Hüseyin Ö. aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hüseyin Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlendi. Baba katili İ.H.Ü. ise polis tarafından gözaltına alındı.