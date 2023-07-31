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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Modanın kralı hayatını kaybetti

1970’li yıllarda ‘Moda Kralı’ olarak anılan ve birçok siyasetçi ile sanatçının terziliğini yapan modacı 95 yaşındaki Nail Yurdakul toprağa verildi

Modanın kralı hayatını kaybetti
Birçok ünlünün terzisi olan modacı Nail Yurdakul, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat etti. Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yurdakul'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Köyceğiz Hacıbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Toparlar Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurmuştu.

ÖZAL'A ÇELİK YELEK DİKMİŞTİ
Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsü'nde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk işyerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi. Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti. Boğaz Köprüsü'nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu. Pazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve 'Moda Kralı' olarak anılmaya başlandı. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşun geçirmez yelek dikmişti.

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Modanın kralı hayatını kaybetti
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