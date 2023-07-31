Modanın kralı hayatını kaybetti

Birçok ünlünün terzisi olan modacı Nail Yurdakul, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat etti. Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yurdakul'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Köyceğiz Hacıbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Toparlar Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurmuştu.Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsü'nde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk işyerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi. Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti. Boğaz Köprüsü'nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu. Pazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve 'Moda Kralı' olarak anılmaya başlandı. Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşun geçirmez yelek dikmişti.