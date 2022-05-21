Muayenehanede korkunç cinayet

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katındaki muayenehanede gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Şeyma Biran'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Polis tarafından yapılan kontrolde Şeyma Biran, başka bir diş hekimiyle ortak olarak kullandıkları muayenehanede öldürülmüş olarak bulundu. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin muayenehanesinde saatlerce inceleme yaptı.Yapılan incelemenin ardından toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan inceleme sonrasında Şeyma Biran'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diş hekiminin bıçaklanarak öldürüldüğü, boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.