Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde kan aktı: 1 ölü, 11 yaralı!

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemleri sırasında taraflar arasında önce tartışla çıktı. Muhtarlık nedeniyle çıkan kavgada, silah, taş ve sopalarda kullanıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma mahallede ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy verme işlemini ara verilirken, mahalleye girişler yasaklandı.

GAZETECİLERE SALDIRI

Öte yandan, Ağaçlı kırsal mahallesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle meydana gelen kavgayı takip etmek için bölgeye giden gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı ekipleri, saldırı sonrası bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada Anadolu Ajansı'nın aracına kurşun isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, gazeteciler bölgeden jandarma güvenlik önlemleri altında uzaklaştı.

GGC'DEN AÇIKLAMA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gazetecilere yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ağaçlı kırsal mahallesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle meydana gelen kavgayı takip etmek için bölgeye giden meslektaşlarımıza silahlı saldırı düzenlenmiştir. Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı ekipleri, saldırı sonrası bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada Anadolu Ajansı'nın aracına kurşun isabet etmiştir. Arkadaşlarımızın kimi ambulansla, kimi kendi aracıyla, kimi de koşarak olay yerinden uzaklaşmış ve güvenli bir bölgeye geçmiştir. Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmede şu anda can güvenlikleriyle ilgili bir sorun olmadığını bildirmişlerdir. Meslektaşlarımızın herhangi bir zarar görmemesi sevindirici olsa da bu vahim saldırı bizim için oldukça endişe verici ve korkutucudur. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan gazetecilere arkadan kurşun sıkacak kadar vahşileşen saldırganların bir önce yakalanarak, adalete teslim edilmesini bekliyoruz."