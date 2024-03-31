Diyarbakır’da muhtarlık seçiminde silahlı, taşlı, sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var | Video
Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.
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