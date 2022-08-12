İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz İlçesi'ne bağlı Riva'da ve Kavacık'ta "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 3'ü depo, 1'i iş yeri toplam dört adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında deniz gömü buluntusu Amforaların da bulunduğu binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyon görüntülerine SABAH ulaştı. Binlerce "Amfora" ve operasyon anları havadan Drone kamerasıyla böyle görüntülendi. Bir çoğu Osmanlı Dönemi'ne ait olan binlerce tarihi eser kamyonlara dolduruldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ele geçirilen ve kamyonlara yüklenen tarihi eserlerin sayılmasının yaklaşık 6 ay süreceği ifade edildi. Tarihi eserleri ve Amforaları yurt dışına sattıkları ve satmaya çalıştıkları iddia edilen ve söz konusu operasyonun sonucunda gözaltına alınarak haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapılan üç kişinin İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.





"Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video