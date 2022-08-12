Video Yaşam "Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video

"Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video

12.08.2022 | 14:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 00:12
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 12.08.2022 | 15:06
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 01:26
Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 12.08.2022 | 14:41
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 00:31
Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 12.08.2022 | 14:51
İstanbul’da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:06
İstanbul'da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2022 | 14:50
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 01:07
Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 12.08.2022 | 14:39
Müze çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora’yı böyle ele geçirdiler! | Video 00:50
"Müze" çıkaracak operasyon... Binlerce Amfora'yı böyle ele geçirdiler! | Video 12.08.2022 | 14:27
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 01:02
Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 12.08.2022 | 14:27
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 00:52
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video 12.08.2022 | 12:43
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 02:05
Kumaşların içerisine gizlemişler! Böyle ele geçirildi… | Video 12.08.2022 | 12:40
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy’de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 02:53
Son Dakika: İstanbul Arnavutköy'de kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü! Çok sayıda yaralı var | Video 12.08.2022 | 14:06
Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video 00:06
Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video 12.08.2022 | 12:55
Artvin’de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 02:37
Artvin’de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 12.08.2022 | 12:25
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:48
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 12.08.2022 | 12:14
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:52
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 12.08.2022 | 12:05
İzmir ve Manisa’da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video 04:10
İzmir ve Manisa'da 8 ayda 455 yangın çıktı | Video 12.08.2022 | 10:02
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video 00:47
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video 12.08.2022 | 10:02
Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video 00:14
Justin Bieber sosyal medyasında halayını paylaşmıştı... Şemdinlili Sofi Ömer konuştu | Video 12.08.2022 | 10:20
İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi | Video 01:32
İki şahinin gökyüzünde dansı böyle görüntülendi | Video 12.08.2022 | 09:53
İstanbul Boğazı’nda yunuslardan görsel şölen | Video 02:37
İstanbul Boğazı'nda yunuslardan görsel şölen | Video 12.08.2022 | 09:53
Adana’da silahlı kavga: 1 yaralı | video 01:06
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı | video 12.08.2022 | 09:02

İstanbul'un Beykoz İlçesi'ne bağlı Kavacık ve Riva'da düzenlenen "Tarihi Eser" operasyonunda çoğu Amfora binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyon görüntülerine SABAH ulaştı. Binlerce "Amfora" ve operasyon anları havadan Drone kamerasıyla görüntülendi. Ele geçirilen ve kamyonlara yüklenen tarihi eserlerin sayılmasının yaklaşık altı ay süreceği ifade edildi. Üç kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beykoz İlçesi'ne bağlı Riva'da ve Kavacık'ta "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. 3'ü depo, 1'i iş yeri toplam dört adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında deniz gömü buluntusu Amforaların da bulunduğu binlerce tarihi eser ele geçirildi. Operasyon görüntülerine SABAH ulaştı. Binlerce "Amfora" ve operasyon anları havadan Drone kamerasıyla böyle görüntülendi. Bir çoğu Osmanlı Dönemi'ne ait olan binlerce tarihi eser kamyonlara dolduruldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ele geçirilen ve kamyonlara yüklenen tarihi eserlerin sayılmasının yaklaşık 6 ay süreceği ifade edildi. Tarihi eserleri ve Amforaları yurt dışına sattıkları ve satmaya çalıştıkları iddia edilen ve söz konusu operasyonun sonucunda gözaltına alınarak haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapılan üç kişinin İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA