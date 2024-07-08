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Giriş Tarihi: 8.7.2024 12:41 Son Güncelleme: 8.7.2024 12:51

Nike'tan skandal 'Kürdistan' propagandası! Tepki gelince geri adım attı

Terör örgütü PKK'nın sözde Kürdistan hayaline destek veren küresel şirketler silsilesine Amerikan markası Nike da eklendi. Nike yeni reklam filmini, "Londra'dan Kürdistan'a... Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum" cümlesinin geçtiği şarkıyla yayınladı. Nike sosyal medyadaki tepkilerin ardından geri adım atarak reklamı kaldırdı.

Nike’tan skandal ’Kürdistan’ propagandası! Tepki gelince geri adım attı

Türkiye düşmanı kirli odakların maşası olan terör örgütü PKK'nın sözde Kürdistan hayaline küresel şirketlerin desteği bilinirken; son olarak Nike da skandal bir reklam filmi yayınladı.

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, son reklam filminde, "Robin Nazari" adlı bir şarkıcıyla İsveçli yönetmen-prodüktör "Maceo Frost"un kurduğu "Bijî" isimli müzik ikilisinin "Gold (Altın)" isimli şarkısını kullandı.

Reklam filmi şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"LONDRA'DAN KÜRDİSTAN'A..."

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan reklam filminde "London to Kurdistan. I like to wear my gold, like a Kurdish mum" yani "Londra'dan Kürdistan'a. Altınımı bir Kürt anne gibi takmayı seviyorum" ifadelerinin yer aldığı duyuldu.

Şarkının orijinal klibinde, bir kuyumcuda altın alışverişi sırasında çekilen sahneler yer alıyor.

NIKE'DAN GERİ ADIM

Firma, tepkilerin ardından söz konusu reklamı daha sonra yayından kaldırdı.

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Nike'tan skandal 'Kürdistan' propagandası! Tepki gelince geri adım attı
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