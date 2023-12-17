Oğlunu öldüren cani Avcılar’da gezerken yakalandı!

Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aralıksız çalışma başlattı. Şüphelinin Ambarlı Meydan'da olduğu belirlenince sevk edilen ekip, Ali Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ve alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş'in cinayet ve yaralama olayının para isteme konusundaki çıkan tartışmadan kaynaklandığını söylediği ifade edildi.