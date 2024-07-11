Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler

Operasyonu İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Afganistan-Pakistan-İran-Türkiye-Avrupa rotasındaki sınır bölgelerinden kaçak göçmenlerin geçişlerini organize eden ve aynı zamanda düzensiz kaçak göçmenlerin savunmasızlıklarından faydalanarak silahla gasp eden ve ölüm tehdidiyle işlenceler yapan bir çete tespit edildi. Çete üyelerinin; düzensiz kaçak göçmenleri rehin alarak ailelerinden fidye aldıkları da saptandı.

EMLAKÇI DA GÖZALTINA ALINDI

Yabancı uyruklu olan çete üyelerine Fatih İlçesi'nde operasyon düzenlendi. Şebeke üyelerinin düzensiz kaçak göçmenleri zorla tuttukları adrese Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Afganistan uyruklu üç çete üyesi, Glock marka iki ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Söz konusu adresi kira kontratı yapmadan çete üyelerine kiraya veren emlakçı da gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç çete üyesi cezaevine gönderildi. Emlakçı ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.