Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler | Video

Avrupa ülkelerine gitme ve “Yeni bir hayat” vaadiyle tuzağa düşürdükleri düzensiz kaçak göçmenleri silahla gasp eden, ölüm tehdidiyle işlenceler yapan ve rehin alarak ailelerinden fidye alan üç kişilik Afgan Çetesi çökertildi.