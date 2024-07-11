Video Yaşam Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler | Video
Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler | Video

Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler | Video

11.07.2024 | 11:51

Avrupa ülkelerine gitme ve “Yeni bir hayat” vaadiyle tuzağa düşürdükleri düzensiz kaçak göçmenleri silahla gasp eden, ölüm tehdidiyle işlenceler yapan ve rehin alarak ailelerinden fidye alan üç kişilik Afgan Çetesi çökertildi.

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