Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler | Video
Avrupa ülkelerine gitme ve “Yeni bir hayat” vaadiyle tuzağa düşürdükleri düzensiz kaçak göçmenleri silahla gasp eden, ölüm tehdidiyle işlenceler yapan ve rehin alarak ailelerinden fidye alan üç kişilik Afgan Çetesi çökertildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
Ölüm çetesine operasyon… Böyle tuzağa düşürmüşler | Video 11.07.2024 | 11:51
01:57
01:10
Pegasus'tan büyük skandal: Yolcular bayıldı, pilot uçağı terketti | Video 11.07.2024 | 11:12
00:09
01:22
Tarlada oluşan doğal havuzda 5 buçuk kiloluk sazan avladı 11.07.2024 | 10:50
00:26
Mala zarar veren şahıs suç makinesi çıktı | Video 11.07.2024 | 10:14
00:19
Hatalı sollama yapan TIR kazaya neden oluyordu! O anlar kamerada | Video 11.07.2024 | 10:27
00:13
01:34
İnternetten kataloglu fuhuş | Video 11.07.2024 | 10:27
02:53
01:37
04:04
05:25
Erzurum'da 200 yıllık Osmanlı Ahi Sancağı restore ediliyor | Video 11.07.2024 | 09:59
00:39
Diyarbakır’da suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 gözaltı | Video 11.07.2024 | 10:08
04:04
01:33
02:24
Nevşehir'de korkunç kaza! Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü | Video 11.07.2024 | 09:22
00:50
Zonguldak'ta yasadışı silah ticareti operasyonu kamerada | Video 11.07.2024 | 09:04
01:17
Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 11.07.2024 | 08:39