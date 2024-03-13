Ölüm geçidi sabıkalı çıktı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan feci kazanın ardından çarpıcı detaylar çıktı. Rauf Orbay Caddesi Florya istikameti üzerinde Marmaray üstgeçidinin altında daha önce de defalarca TIR devrildi. Her yıl aynı cadde üzerinde dorsesi üstgeçide takılan ve devrilerek başka araçları ezen TIR'lara karşı İBB tarafından için hiçbir önlem alınmadı. Sık sık kazalarla gündeme gelen bu üstgeçit bölge sakinlerinin tepkisini çekse de kesin çözüm bulunmadığı için en sonunda 4 kişinin canına mal oldu.Kazaya karışan TIR'ın 23 Nisan 2019'da da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı. 5 ay önce 4 adet sıfır km Togg otomobil de TIR'ın üzerinde üstgeçide takılarak perte çıktı. Geçen yıl ise 29 Nisan'da o sezon Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de bir TIR'ın dorsesi devrildi, oyuncu yaralı kurtuldu. 22 Şubat'ta bir TIR dorsesi üstgeçide çarptı. Arkasından gelen kamyonetin sürücüsü ani fren yapınca toplamda 3 araç hasar aldı. Geçen 7 Ekim gecesi Cemil K. idaresindeki TIR üstgeçide çarptı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Geçen yıl 19 Ocak'ta Abdulkadir Çolak yönetimindeki TIR devrildi. Şoför yaralandı. Bunlara benzer pekçok kaza polis kayıtlarında yer aldı.Taksirle öldürme suçlamasıyla adliyeye sevk edilen TIR sürücüsü tutuklandı. Mehmet F. ifadesinde, yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracının 3.80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını, olayın neden meydana geldiğini anlamadığını aktardı.TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Köprünün altındaki yüksekliğin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi. Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çankırı'dan gelen aile yakınları tarafından teslim alındı. Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin'in (16) cenazeleri yıkanmak üzere Kozlu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenazeler bugün Eyüpsultan ve Sarıyer'de toprağa verilecek.