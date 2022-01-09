Omıcron tsunamisinin hastanelere etkisi! 3 kat hasta var ama yoğun bakımlarda doluluk yok

Omicron varyantı dünyada tsunami etkisi yarattı. Vakalar günbegün artıyor. ABD'de Kovid-19 vaka sayısı bir milyonu aştı. İngiltere 220 bine yakın, Fransa ise 270 bini aşkın vaka ile Omicron tsunamisi etkisinde. Ülkemizde de vaka sayıları 70 bine doğru gidiyor. Vakaların yüzde 50'den fazlası İstanbul'da. Koronavirüsle savaşta iki yıldır cephenin en önünde savaşan başhekimler, SABAH'a Omicron tsunamisinin hastanelere yansımalarını anlattı:
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi DOÇ. DR. HAKAN BAŞAR:
HER TÜRLÜ SENARYO İÇİN HAZIRIZ
Kovid polikliniklerine gelen hasta sayısı arttı. Pozitiflik oranı arttı ama diğer dalgalarda yaşanan piklere göre servislere yansıyan bir artış hastanemizde yaşanmıyor. Yoğun bakım doluluk oranına da yansıyan bir artış yok. Ama polikliniklerde yoğunluk fazla. Buradaki personelimizin sayısını iki katına çıkardık. Ocak ayının sonuna doğru Omicron'da piki görürüz.
Avrupa gibi günlük 200 bin rakamlarını görürsek, o zaman servis ve hastanelere yansımaları olabilir. Ama her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Hizmetlerimizde aksama olmaz. Biz bu tecrübeye sahibiz. Kaç dalga atlattık. Artık profesyoneliz. Aşının da etkisiyle daha hafif geçecek. Aşı olunmasaydı hastaneye yatış oranları daha fazla olurdu.
Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi PROF. DR. ÖZGÜR YIĞIT:
YÜZDE 60'LIK ORAN DEĞİŞMEDİ
Omıcron ile birlikte hastaneye ayaktan gelen hasta sayısında artış yaşanıyor. Türkiye genelinde PCR oranlarına bakıldığında 300 binlerden 400 binlere çıktı. Ayaktan başvuran hasta sayısı 3 kat arttı. Daha önce günlük bin- bin 500 PCR testi yapıyorduk. Şimdi bu rakam 3 bin civarını buluyor. Ama hastane yatışları ve yoğun bakımlara henüz yansıyan bir şey yok. Yoğun bakım doluluk oranı Omicron varyantından önce de yüzde 60'tı. Şimdi de.
Aşılı olmamız, varyantın daha bir üst solunum yolu hastalığı gibi hafif geçmesine sebep oluyor. Akciğerlere alt solunum yollarına inmediğini gösteriyor. Bu aralar çocuklarda grip (influenza) de çok yaygın. Daha önceki varyantlarda yaşlı ve gençlerde çok etki gösteriyordu. Omicron ise yaş ayırtetmiyor. Aşı ile birlikte birçok insanda bağışıklığın oluştuğunu düşünüyorum. Omicron ile birlikte belki de bu son varyant olabilir. Tedbirlere devam edelim. Maske ve mesafe kuralarına uyalım. Hatırlatma doz aşılarımızı mutlaka yaptıralım.
BAKAN KOCA UYARDI: KENDİNİZİ KORUYUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı ile ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" dedi.
OMİCRON SOMUT BİR TEHDİT
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor. Zaten çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı arkadaşlarımız, komşularımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. 'Omicron' çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor. Ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım" dedi.