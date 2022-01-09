Omıcron tsunamisinin hastanelere etkisi! 3 kat hasta var ama yoğun bakımlarda doluluk yok





Aşılı olmamız, varyantın daha bir üst solunum yolu hastalığı gibi hafif geçmesine sebep oluyor. Akciğerlere alt solunum yollarına inmediğini gösteriyor. Bu aralar çocuklarda grip (influenza) de çok yaygın. Daha önceki varyantlarda yaşlı ve gençlerde çok etki gösteriyordu. Omicron ise yaş ayırtetmiyor. Aşı ile birlikte birçok insanda bağışıklığın oluştuğunu düşünüyorum. Omicron ile birlikte belki de bu son varyant olabilir. Tedbirlere devam edelim. Maske ve mesafe kuralarına uyalım. Hatırlatma doz aşılarımızı mutlaka yaptıralım.