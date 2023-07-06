Önlem alın!

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Giriş Tarihi: 7.7.2023

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Bursa’da aynı yerde 13 gün arayla meydana gelen kazalarda 2 kişi can verdi. Mahalle halkı bölgede hız düşürücü önlemlerin alınmasını istedi

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet Pelit (65) namaz kılmak için önceki akşam saatlerinde camiye girdi. Namaz sonrası camiden çıkan Pelit, eve gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu esnada İncirli Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.P. idaresindeki otomobil yaşlı adama çarptı. Metrelerce savrulan ve yerde kalan yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Pelit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Mehmet Pelit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı.



13 gün önce de aynı yerde ehliyetsiz sürücü Yusuf K., aşırı süratle ilerlediği sırada, marketten dondurma alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya (33) çarpıp ölümüne neden olmuştu. Mahalle halkı bölgede hız düşürücü önlemlerinin alınmasını istedi. Adli Tıp Kurumunun önünde konuşan acılı oğul Sami Pelit, "Sürücünün hızlı geldiği aşikar. Babamın metrelerce savrulması gelen sürücünün nasıl bir hızla geldiğinin göstergesi. Burada 13 gün önce de 33 yaşındaki bir kadının hızlı gelen sürücü ölümüne neden oldu. Biz burada güvenlik önlemlerinin, hız düşürücü tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın" diye konuştu. İHA

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