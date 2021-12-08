“Organ Ticareti” operasyonuna 4 tutuklama! 10 kişi gözaltına alınmıştı

İstanbul Polisi, Filistin ve Ürdün uyruklu kişilerin kendi ülkelerinin konsolosluklarından alınmış gibi gösterdikleri sahte akrabalık ve doğum belgeleri ile İstanbul'daki özel bir hastanede organ nakli yaptırdıklarını tespit etti. İnceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, aracı kişilerin organ vericisi olarak özellikle maddi durumu kötü kişileri seçtikleri ve sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları belirlendi. Aracıların ayrıca seyahat, konaklama, hastanedeki tetkik ve test işlemlerine de aracılık yaparak organ vericilerine refakat ettikleri belirlendi. Söz konusu işlemler karşılığında taraflardan "Komisyon" ve "Organ Bedeli" adı altında toplam 122 bin 500 dolar alındığı tespit edildi.

İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video

Ürdün uyruklu H.B. isimli organizatör, Ürdün uyruklu H.A.Z., Filistin uyruklu A.Y.M.S., Suriye uyruklu A.M. isimli aracılar ile Filistin uyruklu M.J.K. isimli organ alıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 600 dolar, 10 bin lira, kaşe, 5 cep telefonu ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Filistin ve Ürdün uyruklu 5 kişi daha gözaltına alındı. "Organ ve Doku Ticareti" ile "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.