Osmanlı mirası yeniden ayağa kaldırılacak

Suriye iç savaşında en ağır darbeyi alan şehirlerden biri olan Halep, tarihi Osmanlı eserleriyle medeniyetler beşiği olarak biliniyor. 2011'de başlayan çatışmalar ve rejim saldırıları, kent merkezindeki Osmanlı dönemi han, hamam, cami ve çarşılarını büyük ölçüde tahrip etti. Halep Kalesi ve Bab Antakya gibi yapılar ağır hasar aldı. Araştırmacı Gazvan Postacı, "Halep her dönemde medeniyetlerin tanığı oldu" diyerek, savaş öncesi kentin İpek Yolu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Postacı, "Medine Çarşısı'nın yıkıldığını gördüğümde sevdiğim birini kaybetmiş gibi hissettim. Çarşı, çocukluğumuzun ve hayatımızın bir parçasıydı. Rejim ve savaş kimliğimizi yok etmeye çalıştı ama Halepliler iradelidir. Halep'i yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu. AA