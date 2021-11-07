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Giriş Tarihi: 7.11.2021 08:50 Son Güncelleme: 7.11.2021 08:51

Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

İHA
Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

Erzincan’da yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki karı koca yaralandı. Araçta sıkışan yaralı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Çağlayan - Tatlısu Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demir idaresindeki 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak köprüden aşağı dereye uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

Araçta sıkışan sürücü Süleyman Demir ve eşi Gülnaz Demir, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı
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