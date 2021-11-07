Erzincan'da otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

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Erzincan’da yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki karı koca yaralandı. Araçta sıkışan yaralı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, gece saatlerinde Çağlayan - Tatlısu Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demir idaresindeki hafif ticari araç, virajı alamayarak köprüden aşağı dereye uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Süleyman Demir ve eşi Gülnaz Demir, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.