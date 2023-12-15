Haberler Yaşam Haberleri ÖTV vurguncularının mallarına el konuldu
Giriş Tarihi: 16.12.2023

ÖTV vurguncularının mallarına el konuldu

Ucuz araç vaadiyle vatandaşları kandıran ve 90 milyon liralık vurgun gerçekleştiren dolandırıcıların bütün mallarına el konuldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ÖTV vurguncularının mallarına el konuldu
İnternet üzerinden verdikleri ilanlarla 82 engelli vatandaşı ÖTV'siz araç yalanıyla 40 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 15 şüphelinin suçtan elde ettiği düşünülen yaklaşık 90 milyon lira değerindeki mal varlıkları hakkında tedbir kararı verildi. Öte yandan engelli annesine ÖTV'siz araç almak isterken 600 bin lira dolandırılan Yusuf Deniz, kendisi gibi dolandırılan en az 200 mağdur olduğunu belirtti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 Nisan 2022'de engelli vatandaşların ÖTV'siz araç almak için internet üzerinden irtibata geçtiği kişilerce dolandırıldıkları yönündeki şikâyetler üzerine 6 şirket ve 39 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çete lideri Cengiz S.A. ve Rıdvan D.Y. bu yıl nisan ayında tutuklandı. İnceleme sonucunda belirlenen şüphelilerin toplam değeri yaklaşık 90 milyon lira olan 4 daire, 1 arsa, 6 kamyonet, 26 araç, 3 motosiklet, 2 otobüs ile 20 şirketine tedbir kararı alındı.



"200 AİLE MAĞDUR OLDU"
Engelli annesine ÖTV'siz araç almak isterken 600 bin lira dolandırılan Yusuf Deniz, "Geçtiğimiz nisan ayında annemin engelli raporu ile araç almak için ilan sitesi üzerinden bir firmaya ulaştım. İstanbul Sancaktepe'deki mağazasına gittim. Araç için 600 bin lira ödeme yaptık. Aracın tescil işlemlerinin 10 gün sürdüğünü ifade ettiler fakat biz aracı aldıktan 5 gün sonra firmayı kapatıp kaçtıklarını öğrendik. Yaklaşık 200 engelli aile mağdur oldu" dedi. Celal Coşkun ise, "3 parçada toplam 640 bin lira ödedik. Kabul etmeyenlerin parasını iade ediyoruz diye de güven verdi. Zaman uzadıkça türlü bahanelerle bizi oyalamaya başladı. Şüphelenmeye başladık" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY tarihinin en büyük uçak alımına imza attı! Airbus ile 355 adet yeni nesil uçak alımı anlaşması
CHP belediye başkan adayları 2024 listesi: 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları listesi
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
Bakan Bolat rakam vererek duyurdu! Emlak ve otomotivde dikkat çeken düşüş
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti! O mesaja dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖTV vurguncularının mallarına el konuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA