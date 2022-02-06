Özer Hurmacı’nın eşi Mihriban Hurmacı’dan dayak iddiası! ‘Bana şiddet uyguluyor, asla susmayacağım’





Sonra karakola gittim. Asla susmayacağım. Daha önce de kendisi tarafından aldatıldım, şiddet gördüm. Kendisini affettim ama bu affedilecek bir olay değil. Benim 3 tane evladım var. Onların önünde psikolojik, fiziksel ve ekonomik olarak şiddet gördüm."