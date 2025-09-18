Patlayan çakmak gazı ikizleri ayırdı

Sivas'ta yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki ikizler Emre Üzen ve E.Ü., önceki akşam yanlarına arkadaşları M.T.Y.'yi (16) de alarak evlerinin bulunduğu Diriliş Mahallesi'ndeki pazar alanında park halinde olan babalarına ait otomobile bindi. Ardından yanlarında getirdikleri, elde çakmak doldurulan gaz tüpünden gaz koklayan 3 genç sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra da sigara yakmak istediler. Ancak çakmağı ateşlediklerinde, camları kapalı olan otomobilin içinde biriken çakmak gazı bomba gibi patladı.

KALBİ DURDU

Patlamayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarında yanıklar bulunan 3 genci, yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan gençlerden, kalbi duran Emre Ü., doktorların tüm çabaların rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan E.Ü. ile M.T.Y.'nin tedavisi ise Numune Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam ederken, patlama nedeniyle otomobilde de ağır hasar oluştu. Hayatını kaybeden Emre Üzen için dün, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un da katıldığı törende baba İsmail Üzen, güçlükle ayakta durdu. Emre Üzen, namazın ardından, gözyaşları arasında Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'nda toprağa verildi.