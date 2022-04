Polis babanın SMA ile mücadelesi! "Evladımın gözümün önünde erimesini istemiyorum"

KIZIM YUTMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Çocuğun boğazını açacağız yoksa çocuğun hayati tehlikesi devam edecek dediler. Trakeostomi ameliyatı oldu. O ameliyattan sonra mama pompası ile midesine mama ve su aktarılıyor. Kızım şu an kendisi nefes alamıyor cihaza bağlı. Evladım ağzını kullanamıyor yutma çiğneme yetisini de tamamıyla kaybetti. Mevcut durumda yutma terapisi görmesi lazım fakat Eskişehir'de böyle bir imkânımız yok. Kızım bir hafta önce taburcu edildi şu an evimizdeyiz ama kızım tam anlamıyla iyileşemedi. Erken tanı ve ülkemizde kullanılan ilaca rağmen kızım gün geçtikçe kötüleşti. Her SMA hastası aile gibi bizim de umudumuz yurt dışındaki ilaç oldu. Umarım bu ilaç yurdumuza gelir, gelmiyorsa da bizim o ilaca gitmemiz.