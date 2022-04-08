Polis babanın SMA ile mücadelesi! "Evladımın gözümün önünde erimesini istemiyorum"





MEVCUT HASTALAR İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİLSİN

Devletimiz SMA için adımlar atıyor Allah razı olsun ama yeterli değil. Yeni evlenenlere tarama yapılacak olması çok güzel bir uygulama. İleriye dönük yeni SMA vakaları olmasın diye çok yerinde bir karar fakat mevcut hastalar için de bir şeyler yapılmalı. Ödeme kapsamındaki ilaç tam olarak iyileştirmiyor. İlaç dışında bu çocukların medikal ihtiyaçları var devlet yine bir kısmını karşılıyor. Kullandığımız cihazlar da aynı şekilde. Oksijen solunum cihazı var oksijen tüpü, satürasyon var ağzını temizlemek için bir cihaz var. Devlet bu 5 cihazdan 3'ünü ödüyor geri kalan iki cihazı orta halli bir aile bu cihazları almakta zorlanır. Çok şükür imkânlarımı zorladım ve aldım ama almayan bir çok insan var. Maddi durumu kötü olan insanlar nasıl karşılasın. 2 yaşını geçene kadar bu çocuklara bez desteği de verilmiyor.