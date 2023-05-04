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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Protokolle rüşvet

İsmi sık sık rüşvetle gündeme gelen CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde yeni bir skandal patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşinin akrabası Deniz Gündüz’ün başrolünde olduğu rüşvet çarkında, “rüşveti iade protokolü” bile düzenlendiği ortaya çıktı

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Protokolle rüşvet
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne yönelik son rüşvet operasyonunun üstünden bir yıl bile geçmeden yeni bir rüşvet skandalı gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Necati Yağcı isimli işadamı, bir arkadaşı vasıtasıyla 2017'de Deniz Gündüz ile tanıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yeğeni olarak kendini tanıtan Deniz Gündüz, Yağcı'ya Kadıköy Belediyesi'ne ait Prof. Dr. Kriton Curi Parkı içindeki kafeyi kiralamak için aracılık teklifinde bulundu. "Selvi Kılıçdaroğlu teyzem. Eğer istersen oranın sana kiralanması için yardım edebilirim" diyen Gündüz gerçekten de anne tarafından akrabasıydı.



Gündüz, bu yolla işadamı Necati Yağcı'dan, Kadıköy Belediyesi Ruhsat ve Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'a vermek için parça parça on binlerce lira aldı. Daha sonra ise Gündüz aracılığıyla Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın danışmanı olduğu öne sürülen İbrahim D. ile 200 bin lira bedelle Kadıköy Belediyesi'ne ait kafenin kiralanması için danışmanlık ücreti adı altında 19 Aralık 2019'da protokol imzaladı.




BAŞKAN YARDIMCISININ MAKAMINDA...
Ardından belediyeye çağrılan işadamı, Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın odasına giderek, rüşvetin ilk kısmı olan 50 bin lirayı, protokole imza atan aracılardan Hasan K. vasıtasıyla başkan yardımcısına ulaştırdı. Devamında ise başkan yardımcısının danışmanı İbrahim D. tarafından kendisine, "Başkan parayı aldı. İşini halletmeme gibi bir durum yok" cevabıyla karşılaştı. Kovid-19 yasakları kalkınca, kendisine kiralamak istediği kafe işinin olmayacağı söylenen işadamı Necati Yağcı, verdiği yaklaşık 350 bin lirayı geri istedi. Sürekli oyalanan işadamı ile rüşveti alanlar arasında parayı geri alacağına dair 5 Eylül 2020'de başka bir protokol imzalandı. Tüm imzalanan protokollere rağmen herhangi bir geri ödeme alamayan işadamı, soluğu yargıda aldı. Yağcı, Deniz Gündüz, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan ve danışmanı olduğu iddia edilen İbrahim D.'den şikâyetçi oldu. İbrahim D.'nin soruşturma sürerken 2021'de vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Protokolle rüşvet
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